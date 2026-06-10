Житель Петербурга устроил массовый пожар на парковке ради кота

Полицейские Санкт-Петербурга поймали местного жителя, который в январе поджег чужой автомобиль на Дунайском проспекте. Как выяснило следствие, 66-летний пенсионер решил наказать соседа за гибель своего кота. Водитель минивэна Hyundai случайно сбил питомца во дворе, и хозяин животного устроил поджог в качестве мести. Огонь быстро распространился по парковке: в итоге пять машин сгорели дотла, а шестая получила серьезные повреждения, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого только 8 июня. На допросе мужчина признался, что хотел проучить водителя за смерть любимца. Теперь против него возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Пенсионеру грозит наказание по статье, которая предусматривает ответственность за поджог и порчу машин.

Ранее в Перми на улице Героев Хасана загорелся автосалон "Дав-авто". Огонь охватил 400 квадратных метров, но пожарным удалось вовремя потушить здание и спасти 19 автомобилей.