Захарова: Россия оставляет за собой право защищать грузы в Средиземном море

В МИД РФ заявили, что Москва оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море.

Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что использование Евросоюзом кораблей для задержания судов с нефтью станет грубейшим нарушением международного права.

"Ответственность за любые возможные инциденты и рост напряженности в акватории Средиземного моря полностью ляжет на инициаторов эскалации в лице вот этой самой Каллас и всей этой компании махинаторов", - сказала Захарова на брифинге.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что европейские страны разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть. По ее словам, корабли миссии IRINI получили право на бортовой досмотр судов так называемого "теневого флота". Каллас подчеркнула, что главной задачей этих действий станет "ограничение возможностей России по финансированию" СВО.