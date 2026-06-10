10 Июня 2026
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Двадцать тысяч иранцев остались без воды после атаки США

Глава водопроводной компании провинции Хормозган Абдулмаджид Хамзепур сообщил, что атака США вывела из строя систему снабжения питьевой водой. Удары разрушили два крупных бетонных резервуара общим объемом 2700 кубометров и все механическое оборудование. Из-за этого город Кохстак и 10 деревень района Бамани полностью лишились доступа к воде, пишет РИА Новости.

Проблема затронула 20 тысяч местных жителей, которым теперь нечего пить. Агентство Fars уточняет, что сейчас власти ищут альтернативные способы доставки воды в пострадавшие населенные пункты. Специалисты пытаются наладить временное снабжение, пока поврежденная инфраструктура не работает. Таким образом, военные действия лишили тысячи семей базовых условий жизни в засушливом регионе.

Ранее американская разведка заподозрила Израиль в прослушке высокопоставленных чиновников США, включая спецпосланника Стива Уиткоффа и руководство Пентагона, из-за чего уровень угрозы со стороны союзника подняли до критического. В Вашингтоне считают, что Израиль «перешел черту», хотя израильские власти отрицают шпионаж за партнерами. 

Теги: иран, сша, война


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