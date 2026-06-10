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Образование В России
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

40% выпускников колледжей не смогли устроиться на работу по специальности

По итогам 2024 года только 42% выпускников 9 классов перешли в старшую школу, а 51% ушли в колледжи. Как считается, это свидетельствует о возросшем престиже среднего профессионального образования, но около 40% выпускников колледжей так и не смогли устроиться на работу по специальности. Такие данные приводятся в статистическом сборнике ВШЭ "Индикаторы образования: 2026". Данных за прошлый год еще нет.
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Учителя не считают увеличение потока в колледжи ростом престижа последних. Только 25% ответили, что выпускниками движет желание освоить какую-то специальность, показал опрос Forbes Education и "Инфоурок". Многих выдавливают из школ как отстающих, чтобы они не портили показатели.

Председатель общественного движения "Родители Москвы" Илона Менькова отмечает, что особенно сильно противодействие переходу в 10 класс началось в 2024 году. Она связывает это с введением профильных классов. Это стало главным основанием для отказа принимать в 10 класс. Фактически руководство школ пытается по максимуму отсечь "лишних" детей. Некоторые родители пытаются бороться, но чаще всего идут по пути наименьшего сопротивления и соглашаются на поступление в колледж.

А теперь власти еще стимулируют уход после 9 класса, приглашая сдавать не четыре, а всего два ОГЭ. Для колледжа этого хватит. Но это точно не показатель престижа колледжей, проблема шире, заключила эксперт.

Также заметим, что попытки перенаправить потоки выпускников школ в СПО происходят параллельно с охлаждением экономики, начавшемся осенью 2024 года, и в то время как образовательная система пытается насытить рынок труда молодыми кадрами, ЦБ борется с дефицитом кадров и ростом зарплат путем снижения промышленной активности и падения объемов выпуска продукции - то есть, путем уменьшения потребности предприятий в сотрудниках. Два взаимоисключающих подхода приводят к тому, что выпускники колледжей оказываются не у дел.

Теги: колледж, трудоустройство, выпускники, школа, образование


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