Фрагменты оригинала панорамы "Оборона Севастополя" уцелели при атаке БПЛА

Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо, посвященного обороне Севастополя в годы Крымской войны, не пострадали во время атаки ВСУ на музей-панораму. Об этом ТАСС сообщили в музее обороны города.

Отреставрированные части исторического полотна в момент удара находились не в здании панорамы, а в другом филиале, где готовились к открытию выставки.

Напомним, украинский БПЛА ночью целенаправленно ударил по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". В музее начался серьезный пожар, ему присвоен 4-й ранг. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, великий шедевр Франца Рубо "практически уничтожен".