Россия ответит Канаде на запуск производства беспилотников для Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия подготовит адекватный ответ на решение Канады выпускать украинские боевые дроны на своей территории. По словам дипломата, Москва обязательно включит этот факт в свои военно-политические планы. Захарова также подчеркнула, что российская сторона опубликует точные адреса всех подобных производств в Канаде, чтобы местные жители знали об их расположении, сообщает РИА Новости.

В министерстве считают, что такие действия Оттавы подтверждают ее вовлеченность в конфликт. Россия внимательно следит за созданием новых мощностей по выпуску вооружения за рубежом и готова реагировать на расширение военной помощи Киеву. Таким образом, внешнеполитическое ведомство предупредило канадские власти о последствиях их решения для международной безопасности.

Ранее в ночь на 10 июня российские силы ПВО отразили одну из самых массовых атак, уничтожив 326 украинских беспилотников над 20 регионами страны и Черным морем. С восьми вечера до семи утра военные сбивали дроны в центральных и приграничных районах, включая Подмосковье, Крым, Краснодарский край и Поволжье.