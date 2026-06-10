В Реже суд установил родство пропавшего участника СВО и его дочери

Режевской городской суд установил отцовство пропавшего участника СВО в отношении его дочери. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В суд обратилась мать девочки, рассказав, что с отцом ее дочери в браке не состояла, а мужчина не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Несмотря на это, он признавал свое отцовство, активно участвовал в ее жизни, покупал подарки и заботился о дочери.

Отправившись на СВО, военнослужащий пропал без вести.

Суд заслушал показания свидетелей, изучил материалы дела и пришел к выводу, что погибший боец действительно является отцом ребенка истицы. На основании ст. 49 Семейного кодекса РФ исковые требования были удовлетворены, а в актовую запись о рождении были внесены изменения об отцовстве.

Благодаря решению суда, дочери военнослужащего выплатили 5 млн рублей. Стоит отметить, что в определении от 27 июня 2024 года (дело № 224-КАД24-8-К10), несовершеннолетние дети погибших имеют право на выплату независимо от того, когда было установлено отцовство — при жизни отца или посмертно через суд.

Решение вступило в законную силу.