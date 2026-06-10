В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту похищения 10-летней девочки

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту похищения 10-летней девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Девочку искали два дня и обнаружили накануне вечером в чужой квартире.

В ведомстве сообщили, что в Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту похищения малолетней. Обвиняемый - 47-летний житель Нижневартовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

В ведомстве сообщают, что 7 июня обвиняемый забрал девочку, которая находилась в районе Комсомольского озера. Фигурант запугал девочку, приказывая выполнять его требования. На личном автомобиле он привез ребенка к себе домой, где незаконно удерживал до освобождения потерпевшей сотрудниками правоохранительных органов.

Обвиняемый задержан. Следствием перед судом заявлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.