Вахтовикам заплатят за переработки при увольнении

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект о выплате компенсаций за переработки вахтовикам при увольнении.

Законопроект был внесен в начале мая. Он вносит изменения в статьи 300 и 302 Трудового кодекса РФ и обязует работодателя проводить подсчет часов переработки вахтовика, если тот увольняется. Они равны разнице между числом фактически отработанных часов и нормой рабочего времени за тот же календарный период, которая считается исходя из нормальной продолжительности рабочего времени.

Председатель Комитета Ярослав Нилов отмечает что механизм определения переработки и компенсации за нее для увольняющихся досрочно вахтовиков закреплен только в позиции Конституционного суда, а в Трудовом кодексе пока не прописан. Поэтому при увольнении скоро вахтовики смогут получать компенсации. Это важно, так как это люди, работающие в тяжелых условиях.