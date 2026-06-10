В зоне поисков семьи Усольцевых обнаружены вещи

Вещи найдены в зоне возобновленных поисков семьи Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края осенью прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по региону.

Вещи обнаружены пешими поисковыми группами. Их исследуют на принадлежность семье.

По данным одного из поисковиков, речь идет о части палки для скандинавской ходьбы.

В СК добавили, что поисковые работы, которые прошли с 4 по 9 июня, охватили около 1 тыс. кв. км труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка.

Напомним, 28 сентября 2025 года супруги Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась.

12 октября поиск семьи Усольцевых в активной форме был завершен. Основная версия следствия — несчастный случай. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи. Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле. При этом высказывались версии о тайном побеге предпринимателя с его женой и дочерью за границу.