"Атомстройкомплекс" уложит покрытие Superpave на улицах Екатеринбурга

В 2026 году "Атомстройкомплекс" отремонтирует пять участков на крупных улицах Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, речь идет об ул. 8 Марта (от ул. Фучика до ул. Титова), ул. Титова (от пер. Рижского до ул. Селькоровской), ул. Сакко и Ванцетти (от пр. Ленина до ул. Малышева), ул. Белинского (от дома №108 до ул. Щорса), а также ул. Чапаева (от ул. Декабристов до ул. Фрунзе).

Рабочие уложат асфальтобетонное покрытие, спроектированное по технологии Superpave. Она обеспечивает повышенную износостойкость и повышает срок службы дорог с большой пропускной способностью, технология хорошо зарекомендовала себя в уральском климате. Общая площадь ремонтируемых покрытий – более 50 тысяч квадратных метров.

"Технология Superpave подразумевает специальную рецептуру асфальта и применение современных модифицированных битумных вяжущих. Чтобы проводить лабораторные испытания нового асфальта, мы укомплектовали заводскую лабораторию новым прессом (вращательным уплотнителем). В прошлом году по этой технологии мы выполнили ремонт улиц Таватуйской, Бакинских Комиссаров и Мамина-Сибиряка, и, хоть прошел всего год, уже можно оценить, как дорожное покрытие перезимовало – асфальт в отличном состоянии", - рассказал исполнительный директор Регионального дорожного ремонтно-строительного управления "Атомстройкомплекс" Александр Ильин.

Помимо дорожного полотна рабочие обновят бордюры и пешеходные тротуары, выполнят парковочные карманы.

Холдинг "Атомстройкомплекс" ежегодно выполняет значительный объем работ по устройству дорожно-уличной сети в Екатеринбурге. Для этого в его структуре создано дорожное ремонтно-строительное управление с парком профессиональной техники. Сотрудники дорожного управления показали свою надежность и профессионализм как в ремонте существующих дорог, так и в строительстве новых улиц города.