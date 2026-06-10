В России вновь не удалось продать активы ЮГК

Росимуществу вновь не удалось продать активы ЮГК. Таковы итоги аукциона.

Торги были признаны несостоявшимися (ни один из претендентов не признан участником). Об этом говорится в карточке торгов на сайте Росэлторга.

Аукцион был объявлен 2 июня. Сбор заявок продлился до 9 июня. Шаг аукциона составлял 2% от начальной цены продажи (3,24 млрд руб.). Участникам необходимо было подать заявку на участие в торгах на площадке Росэлторг и внести задаток (20% от начальной цены торгов, то есть 32,4 млрд руб.).

В 2025 г. суд по иску Генпрокуратуры национализировал у челябинского бизнесмена и депутата Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно.