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Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Ural Music Night пройдет на двух православных площадках Екатеринбурга

Организаторы "Уральской ночи музыки" подготовили две православные площадки в Екатеринбурге, где пройдет фестиваль. Об этом сообщается в социальных сетях Ural Music Night.

Одна из сцен расположится на "Станции вольных почт" по адресу Храм свт. Иннокентия Московского, Ленина, 11А. С 16.00 до 19.00 там будут выступать музыканты, исполняющие инди и фолк

"Станция вольных почт (при храме Иннокентия Московского) — это новое креативное пространство в центре Екатеринбурга. Главный смысл которого — люди и потребность в общении. Это пространство для встреч и разговоров!" — отмечают в оргкомитете фестиваля.

Второй площадкой было решено сделать Успенский собор на ВИЗе по ул. Кирова, 65. Там выступят Вокально-инструментальный дуэт "Ничетакие" и Северный Порог. Музыканты играют в жанре фолк-поп-рок и порадуют слушателей с 18.00 до 00.00.

"Артистов объединяет любовь к музыкальному творчеству, как способу выражения радости жизни, духовного богатства и красоты окружающего нас мира!" — добавили организаторы.

Напомним, что Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 19 июня.

Теги: Ural Music Night, Екатеринбург, Успенский собор, храм


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