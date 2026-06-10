МВФ после победы Пашиняна на выборах одобрил выделение Армении $25 млн

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение $25 млн Армении после победы партии премьера Никола Пашиняна на парламентских выборах.

В заявлении говорится, что совет фонда завершил первый пересмотр в рамках резервной программы Stand-By Arrangement для армянской стороны.

Таким образом, общий объем средств от организации составит около $50,2 млн, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что действующий премьер Армении Никол Пашинян снова получит право самостоятельно сформировать правительство страны по итогам прошедших выборов. Его партия "Гражданский договор" набирает 49,825% голосов. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства, однако партия получит нужное для этого число мест за счет перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент, и мандатов для нацменьшинств.