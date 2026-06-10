Жители Тюмени смогут заказывать продукты с доставкой роботом

Тюмень станет первым городом Сибири, где запустится рободоставка - до конца лета 2026 года она появится в городе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Воспользоваться ей смогут жители отдельных районов Калининского, Восточного, Ленинского и Центрального округов. На старте роботы будут привозить заказы "Яндекс Лавки", позже добавятся "Еда" и "Доставка".



Сейчас идет подготовка к запуску: по районам, где появятся доставщики, начали курсировать роботы-картографы. Внешне они напоминают доставщиков, но у них другая задача - составление сверхподробной карты местности. Такая карта позволит доставщикам уверенно ориентироваться в городе в любую погоду и в любое время суток.



В Тюмени будут работать роботы-доставщики нового поколения. Это первые роботы компании, выпускаемые серийно.



Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов отметил, что подобные проекты демонстрируют, как современные технологии могут быть полезны в повседневной жизни, делая привычные сервисы доступнее и комфортнее для жителей.

"В нашем регионе мы активно внедряем практичные и перспективные решения, которые приносят ощутимый результат нашим гражданам", - заявил он.