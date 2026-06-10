В СПЧ недовольны неясными задачами молодежной политики

Молодежная политика будет и далее оставаться серьезным источником для незаконного обогащения путем разворовывания бюджетных средств. Так считает член СПЧ председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Он прокомментировал новость о том, что прокуратура требует для экс-главу Ресурсного молодежного центра Алексея Любцова 21 году тюрьмы за хищения. Следствие считает Любцова организатором преступного сообщества, похитившего с помощью фиктивных победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов более 273 млн рублей, выделенных из бюджета в виде грантов. Ранее были осуждены его четверо сообщников. Уголовное дело было возбуждено еще в 2022 году.

Кабанов уверен, что это закономерность, так как в сфере молодежной политики нет постоянного мониторинга, а самое главное - деньги выделяются, а задачи крайне расплывчатые и конечный результат непонятен. Эти позволяет заниматься пустой имитацией и воровать. Пора уже начать ставить конкретные задачи, выполнение которых можно четко проверить.

"Если нынешняя тенденция недостаточности контроля сохранится, значит, и практика хищения бюджетных средств с последующими посадками будет продолжаться", - написал эксперт.