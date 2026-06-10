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Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко привел подробности о реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ на Кубани

На днях в Совете Федерации обсуждались дополнительные меры по привлечению в сферу ЖКХ частных инвестиций. На заседании, которое провел зампред верхней палаты парламента Владимир Якушев, сенаторы рассмотрели инициативы по совершенствованию механизма концессий. В числе прочих вопросов обсуждались опыт регионов по привлечению инвестиций, а также создание единой базы проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.

"На Кубани основу правоотношений при заключении концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства заложил краевой закон, принятый депутатами ЗСК в 2024 году. Вопросы финансовой поддержки ЖКХ регулярно поднимаются в ходе пленарных заседаний Законодательного Собрания и совещаний профильных комитетов. Без их обсуждения не обходятся и рабочие поездки парламентариев в муниципальные образования края. Ведь проблема изношенности коммунальной инфраструктуры, к сожалению, актуальна для всех районов Кубани, а привлечение частных инвестиций в ТЭК и ЖКХ – действенный способ исправить данную ситуацию", - отметил на своих страницах в соцсетях председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

На данный момент в Краснодарском крае в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения реализуются  27 концессионных соглашений. Общий объем инвестиций составляет около 86 млрд рублей. Инвесторам в целях модернизации и дальнейшего обслуживания передано более 5 тысяч км водопроводных и канализационных сетей, в прошлом году благодаря концессиям модернизировано 25 объектов кубанского ТЭК.

Планируются еще более масштабные проекты, которые предстоит реализовать как в крупнейших городах Кубани, так и в сельских территориях.

"Одной из основных задач краевой и муниципальных властей остается создание комфортных условий для привлечения инвесторов к развитию нашего региона. Тесное, взаимовыгодное сотрудничество государственных структур и частного бизнеса – залог дальнейшего роста всех отраслей экономики Краснодарского края и, как следствие, благосостояния его жителей", - считает Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, концессии


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