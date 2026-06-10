10 Июня 2026
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Политика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

На международном туристическом форуме "Путешествуй!" Кировская область представила квест к 90-летию региона

Делегация Кировской области во главе с губернатором Александром Соколовым начала работу на международном туристическом форуме «Путешествуй!», который стартовал в столице на площадке ВДНХ.

Кировская область представила сразу два стенда: туристическую экспозицию, приуроченную к 90-летию региона и оформленную по мотивам дымковской игрушки с отсылкой к ключевым брендам региона – «Ворота Русского Севера», «Родина Ивана Царевича» и «Столица рассветов», а также стенд промышленного туризма, где через VR-презентации предприятий «Омутнинский металлургический завод», «Нанолек» и «Кировский компрессор» раскрывается инвестиционный потенциал региона.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель председателя ГосДумы РФ Виктория Абрамченко посетили стенды Кировской области. Губернатор Александр Соколов представил гостям ключевые инвестиционные проекты региона в сфере туризма.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

(2026)|Фото: kirovreg.ru

В частности, он сообщил, что в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» создано 10 маршрутов в районах области, на 7 из которых внедрена навигация с использованием QR-кодов. А также представил одно из ключевых мероприятий к 90-летию Кировской области – квест по всем муниципалитетам региона.

"Мы хотим, чтобы как можно больше жителей России узнали о нашем регионе и захотели к нам приехать – встретить рассвет над Вяткой, увидеть настоящую русскую зиму, попробовать вятскую кухню, услышать звон колоколов старинных храмов, посетить более 100 достопримечательностей, – подчеркнул Александр Соколов. – Это и есть квест. Сегодня в нем участвуют более тысячи человек из разных регионов России. Все они загрузили мобильное приложение «Вятка на ладони».

Глава региона презентовал Дмитрию Чернышенко и Виктории Абрамченко работу приложение и пригласил их на юбилей Кировской области.

Теги: александр соколов, дмитрий чернышенко, туризм, форум путешествуй, вднх, стенд кировской области


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