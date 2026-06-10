10 Июня 2026
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Фото: пресс-служба РМК

Спортсмены Академии падел РМК выиграли первый турнир категории ФПР 750

Спортсмены Академии падел РМК стали чемпионами первого турнира категории ФПР 750. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, соревнования прошли с 6 по 7 июня в Москве. Ранее проводились турниры не выше категории 500, а победившая пара получает сразу 750 очков в рейтинге.

Участие приняли все спортсмены Академии падел РМК: Даниел Пашаян, Евгений Данилов, Дмитрий Мягков, Максим Колобов и Алена Васильева. В финал турнира, в котором участвовали 32 игрока из разных регионов, в итоге вышла пара Дмитрия Мягкова и Максима Колобова. Они играли против Евгения Данилова, выступавшего на турнире с Богданом Бобровым.

Спортсмены Академии падел РМК(2026)|Фото: пресс-служба Федерации падела России

Уверенную победу одержали Мягков и Колобов со счетом 6:3, 6:2. Таким образом, на пьедестале оказались три спортсмена Академии падел РМК: Дмитрий Мягков и Максим Колобов взяли "золото", а Евгений Данилов – "серебро" турнира.

"Играли в финале против Жени Данилова и Богдана Боброва. Выиграли в упорном матче. Ребята показывали хорошую игру и бились до конца. Всем спасибо за поддержку, мы это очень ценим", - отметил после матча Колобов.

Спортсмен Академии падел РМК(2026)|Фото: пресс-служба Федерации падела России

Дмитрий Мягков по итогам майского рейтинга Федерации падела России впервые занял первую строчку национального рейтинга и стал первой ракеткой России, а Евгений Данилов в мае одержал победу на втором этапе Казахского падел-тура, подтвердив статус первой ракетки Казахстана.

Спортсмен Академии падел РМК(2026)|Фото: пресс-служба Федерации падела России

Также Федерация падела Свердловской области посетила внеочередную конференцию ФПР в Москве, проходившую в рамках майского Кубка России.

"Это была отличная возможность познакомиться с представителями других регионов и федераций, обменяться опытом и планами. Хочу отдельно отметить, что каждый регион искренне стремится развивать этот спорт, и эта общая цель нас действительно объединяет. Выражаю благодарность Федерации падела России за прекрасный уровень организации мероприятия", - рассказала президент Федерации падела Свердловской области, директор Академии падел РМК Дарья Ирха.

Дарья Ирха(2026)|Фото: пресс-служба РМК

На этой неделе рейтинговые очки разыграют уже в Екатеринбурге: Падел-арена РМК вновь примет турниры категории ФПР 250 и 500 в мужской категории. С 10 по 11 июня 16 пар будут бороться за трофей в категории ФПР 250, а с 12 по 14 июня 32 пары сразятся в категории ФПР 500. Участие в турнирах бесплатное. Вход для зрителей свободный.

Спортсмены Академии падел РМК(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: турнир, падел, категория, РМК, победа


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