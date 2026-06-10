Педофилу из Нижнего Тагила отказали в освобождении из-за болезни

Тавдинский районный суд Нижнего Тагила не стал сокращать срок наказания Шамилю Фарамазову, изнасиловавшему маленькую девочку в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В тот день Фарамазов в нетрезвом состоянии находился в доме по ул. Металлургов. Зная о малолетнем возрасте несовершеннолетней, не достигшей 12-ти лет, совершил в отношении нее иные насильственные действия. В мае 2023 года Тавдинский районный суд Нижнего Тагила признал его виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" и приговорил к 12 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 11 месяцев.

Позднее Фарамазов подал ходатайство об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, однако участвовавший в судебном заседании помощник Тавдинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возразил, заявив, что у осужденного отсутствует заболевание, препятствующее отбыванию наказания.

На день рассмотрения судом ходатайства осужденного, неотбытая им часть назначенного судом основного наказания составила 8 лет 5 месяцев 4 дня лишения свободы.

Тавдинский районный суд согласился с мнением прокурора и администрации исправительного учреждения и отказал осужденному. Фарамазов продолжит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.