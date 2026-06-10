На Южном Урале компания заплатит 10 миллионов из-за коррупции

В Аше организация заплатит крупный штраф из-за того, что её сотрудник оказался замешан в коррупции.

Ранее стало известно, что представитель ООО "МитСервис" в августе – ноябре 2025 г. передал взятку в 1,2 млн руб. директору учреждения – получателя груза. Деньги шли за общее покровительство и попустительство по службе. В результате организация попала под административное преследование.

Мировой судья оштрафовал организацию на 10 млн руб. До этого наказан человек, давший взятку, а уголовное дело получившего деньги человека находится в суде, сообщает прокуратура Челябинской области.