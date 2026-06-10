Суд Эстонии признал законным запрет Эстонской Православной Церкви

Государственный суд Эстонии признал законным закон о церквях, который требует порвать каноническую связь Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с РПЦ.

Закон был принят с целью оторвать ЭПХЦ с РПЦ и пресечь "враждебное влияние". Суд отметил, что ущемление свободы вероисповедания и объединений значит меньше, чем угроза безопасности Эстонии.

Интересно, что президент Эстонии Алар Карис дважды отказывался подписывать закон как антиконституционный, но суд признал его законным. И Карис в итоге подписал закон. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро после этого заявил, что ЭПХЦ должна прекратить существующие отношения с РПЦ.

ЭПХЦ заявила, что может обратиться в Европейский суд по правам человека. Церковь отмечает, что ее могут запретить из-за канонической связи, то есть налицо вмешательство государства в церковные вопросы.

"Наша деятельность и приверженность христианским идеалам не представляет и не может представлять угрозы безопасности, конституционному строю или общественному порядку Эстонского государства", – говорится в заявлении ЭПХЦ.

Власти Эстонии требуют от ЭПХЦ порвать каноническую связь с Московским Патриархатом. В противном случае ЭПЦ будет запрещена. Фактически требуется изменить устав и самочинно объявить автокефалию либо же подчиниться Фанару, то есть в обоих случаях уйти в раскол.