В Севастополе изменили правила продажи бензина на заправках ТЭС

Губернатор Михаил Развожаев ввел новый порядок работы на АЗС сети "ТЭС". Теперь заправщики отпускают бензин только тем водителям, которые заранее получили QR-коды. С 9:00 до 21:00 на станциях ждут владельцев кодов, оформленных в понедельник и вторник (8 и 9 июня). При этом старые коды за прошлую субботу и воскресенье больше не действуют - власти их аннулировали, даже если человек не успел ими воспользоваться. На одну машину по-прежнему выдают максимум 20 литров топлива.

Глава города советует автомобилистам проверять наличие бензина на специальном сайте, который показывает остатки в процентах. На самой заправке водитель должен показать свой код сотруднику с повязкой "контролер", чтобы тот отметил его использование.

Сообщалось, что из-за топливного кризиса и дефицита бензина Крым перестал входить в десятку самых популярных мест для отдыха: число бронирований в отелях упало на 31%, а в Севастополе - на 40%. Туристы массово отменяют поездки, так как из-за закрытого аэропорта планировали ехать на машинах, но столкнулись с очередями и лимитом выдачи топлива по 20 литров на руки.