Минобрнауки Дагестана прокомментировало ситуацию со снятием бюстгальтеров на ЕГЭ

Минобрнауки Дагестана прокомментировало инцидент в Махачкале, где выпускниц, которые не могли пройти рамку металлоискателя на ЕГЭ по математике, заставили снять бюстгальтеры.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на базе лицея №39 Махачкалы. На входе в здание у некоторых участников ЕГЭ фиксировался сигнал на наличие металлических предметов.

Министерство в Telegram-канале заявило, что действия сотрудников пункта проведения экзамена (ППЭ) полностью соответствовали нормативам и законодательству. В ведомстве напомнили, что досмотр участников экзаменов категорически запрещен, а в случае срабатывания сигнала рамки металлоискателя учащегося просят добровольно сдать личные предметы. В случае отказа такой выпускник не допускается к экзамену.

Ранее аналогичный случай произошел в Санкт-Петербурге. Выпускница столкнулась с тем, что металлодетектор на входе сработал на уровне бедер из-за мелких колечек на нижнем белье. Девушка утверждала, что проблема в одежде, но проверяющие, по ее словам, вникать не стали. Ее отправили в туалет, где она сняла трусы и так писала экзамен. В администрации Приморского района города заверяют, что девушку ни к чему не принуждали и не заставляли раздеваться.

В этом году Рособрнадзор будто бы запретил досматривать выпускников перед сдачей ЕГЭ. Впрочем, формально досмотра не было и ранее, но при прохождении металлодетектора такие инциденты происходят каждый год.