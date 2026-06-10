Три человека пострадали при ракетной атаке на Чебоксары

Три человека пострадали при ракетной атаке на Чувашию, сообщил глава республики Олег Николаев.

По его словам, два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий - в легкой. "Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой", - написал Николаев в мессенджере "Макс".

Для жителей города власти организовали горячую линию и пункт помощи в школе №57, там дежурят врачи и психологи.

Ракетная опасность в регионе отменена, но угроза атаки беспилотников все еще сохраняется, добавил Николаев.

Предыдущая крупная атака на Чебоксары случилась 5 мая, тогда трое человек погибли, более 40 пострадали.

Напомним, в среду утром режим ракетной опасности также был объявлен в Татарстане, Ульяновской области, Пермском крае, в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, в Югре и на Ямале.