10 Июня 2026
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума ввела штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы

Госдума приняла пакет законодательных инициатив, вводящих административные наказания для владельцев интернет-ресурсов. Вводятся штрафы за несоблюдение установленных правил аутентификации пользователей. Особое внимание уделяется недопустимости использования для входа в аккаунты зарубежных сервисов, включая иностранные почтовые службы.
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Для идентификации пользователей обязательным является применение только российских инструментов: мобильного номера телефона, Единого портала государственных услуг, Единой биометрической системы или других информационных систем, находящихся под управлением граждан или юридических лиц РФ. Невыполнение данного требования влечет за собой штрафы: для физических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 до 700 тысяч рублей.

Кроме того, КоАП пополнится статьей, регулирующей ответственность за несоблюдение требований российского законодательства владельцами интернет-ресурсов, использующих технологии рекомендаций. Применение рекомендательных алгоритмов без информирования пользователей и при отсутствии на интернет-ресурсе документа, регламентирующего правила использования таких технологий, карается теми же штрафами.

Отдельное внимание уделено ответственности операторов связи при взаимодействии с правоохранительными органами.

Теги: штраф, идентификация, интернет


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