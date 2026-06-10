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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Автомобилистам из Екатеринбурга вручили первые госномера с новым кодом "166"

Сегодня в регистрационном отделении областной Госавтоинспекции в Екатеринбурге прошла торжественная церемония вручения автомобилистам государственных регистрационных знаков с новым кодом региона - "166". Первые госномера получат порядка 50 жителей уральской столицы и других городов региона, обратившихся в отделение по улице 3-Интернационала, 15.

Госномера с кодом Свердловской области 166(2026)|Фото: Накануне.RU

Самым первым в регионе госномер с новым кодом получил один из местных журналистов - Роман Марьяненко. По его словам, еще в 90-е именно здесь он самостоятельно получал первый номер на свою машину, а потому решил сохранить традицию.

Госномера с кодом Свердловской области 166(2026)|Фото: Накануне.RU

Для замены или получения госномера необходимо подать заявление на сайте Госуслуг. Там же можно выбрать опцию сохранить прежнюю табличку на память. В других случаях, ее сразу приносят в отделение госавтоинспекции для сдачи и дальнейшей утилизации.

Процедура получения занимает порядка 15 минут. Гражданин вбивает код, пришедший в его личный кабинет на Госуслугах, получает талон и ожидает своей очереди. После заходит в кабинет, где сотрудник госавтоинспекции вбивает ФИО автомобилиста, проверяет его документы, в том числе, не находится ли машина в розыске, после чего Федеральная информационная система Госавтоинспекции автоматически присваивает ему новый номер. В случае регистрации нового автомобиля также необходимо пройти сверку номеров.

Посетитель отделения областной Госавтоинспекции в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Вручение новых госномеров с кодом Свердловской области 166(2026)|Фото: Накануне.RU

Первым автовладельцам новые номера лично вручал начальник отделения по регистрации транспортных средств, майор полиции Александр Горнеев. Они также получили подарки в виде сигнальных жилетов и автомобильных подушек.

Вручение новых госномеров с кодом Свердловской области 166(2026)|Фото: Накануне.RU

Вручение новых госномеров с кодом Свердловской области 166(2026)|Фото: Накануне.RU

"Ежедневно выдается порядка 40-50 госномеров, в зависимости от людей и услуги - кто-то меняет их, кто-то получает впервые. Прежние регистрационные знаки с кодами региона "66", "96" и "196" не перестают действовать и имеют такую же юридически-значимую силу. Получить знак можно по месту проживания. У нас очень много тех, кто прописан в одном городе, а фактически проживает в Екатеринбурге, потому мы ничем их не ограничиваем. Гражданин РФ может обратиться за этой услугой в любой город по всей стране и там произвести регистрацию своего номера", - пояснил Горнеев.

Начальник отделения по регистрации транспортных средств, майор полиции Александр Горнеев(2026)|Фото: Накануне.RU

Вторым человеком с новым номером тоже стал житель Екатеринбурга Евгений Северьянов. Он уже являлся обладателем красивого симметричного номера "808", однако и в этот раз ему повезло - ФИС Госавтоинспекции определила ему знак с цифрами "121".

"Второй человек в Свердловской области, получивший новые номера, еще и такие красивые. У меня старый номер тоже красивый, и его я хотел перевесить на новую машину, но теперь думаю оставить на старой, а на новую повесить этот - зеркальный с новым кодом региона. Магия цифр, приносящая удачу - для каждого это будет иметь свой смысл. Думаю, люди теперь будут оглядываться, обращать внимание", - отметил Евгений Северьянов.

Автомобилист Евгений Северьянов, один из первых жителей Екатеринбурга, кто получил госномер с новым кодом 166(2026)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что о новых номерных знаках в ГИБДД сообщали еще в 2025 году. Решение было принято из-за необходимости и дальше регистрировать транспортные средства на Среднем Урале.

"У нас код региона "196" в настоящее время закончился и программное обеспечение Федеральной информационной системы Госавтоинспекции выбрало следующий код региона "166". Пакет документов, который предусмотрен 283 ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств", не поменялся, - отметил инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции региона Николай Зубрилов. - После 1 января 2020 года мы должны предоставлять номера про прописке - с кодом региона, где проживает гражданин. Количество машин тоже возрастает, меняются собственники, да и старые номера порой приходят в негодность, потому, проанализировав коды "66", "96" и "196", в среднем код региона хватает на 13 лет - за это время исчерпывается циферно-буквенные сочетания".

Инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции Свердловской области Николай Зубрилов(2026)|Фото: Накануне.RU

По его словам, всего на территории Свердловской области от 1,5 до 2 млн зарегистрированных транспортных средств. В среднем в год в регионе осуществляется порядка 250-300 тыс. регистрационных действий, куда входит замена свидетельства регистрации в связи со сменой адреса, фамилии, собственника и регистрации новых транспортных средств. Расход в среднем за год составляет порядка 110 тыс. комплектов государственных регистрационных знаков.

Госномера с кодом Свердловской области 166(2026)|Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, госномер, код региона, автомобилист, автомобиль


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