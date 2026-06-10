БПЛА практически уничтожили шедевр Рубо в Панораме "Оборона Севастополя"

Украинский БПЛА ночью целенаправленно ударил по зданию Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Враг нанес удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя", — написал он в Telegram-канале.

В здании начался серьезный пожар, ему присвоен 4-й ранг. "Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен", - сообщил Развожаев.

Губернатор отметил, что это здание — не просто музей. По его словам, история Панорамы — "это летопись вечного возрождения". 25 июня 1942 года при артобстреле фашистами здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. "После войны наши мастера совершили невозможное — фактически заново создали творческую копию шедевра", — написал Развожаев.

Сирены в городе за ночь и утро включали уже трижды. Жителей призвали оставаться в безопасных местах. По словам губернатора, военные ведут работу по уничтожению БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.