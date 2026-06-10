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Политика В бывшем СССР За рубежом
Фото: Denes Erdos / AP

Мадьяр заявил о недопустимости поблажек для Украины при принятии в ЕС

Евроинтеграционный путь Украины должны должен проходить по той же процедуре, по которой прошли все остальные страны ЕС. Никаких двойных стандартов и поблажек здесь быть не должно, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.
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Он не уточнил, что имеет в виду, но, вероятно, речь идет об ускоренной интеграции, о которой просит Киев. Что касается позиции Венгрии, то Будапешт и Киев договорились по правам венгров Закарпатья. Но теперь это нужно закрепить в украинском законодательств. Он предложил провести встречу в Берегово Закарпатской области для политического утверждения этих договоренностей.

Ранее Мадьяр выразил удовлетворение обещаниями Киева. И Венгрия готова дать добро на открытие первого блока переговоров о вступлении в ЕС. Речь идет именно о стандартной процедуре. Правда, о сроках венгерский премьер сказал не очень обнадеживающие для Киева слова. Если Украине удастся закрыть все 33 главы переговоров о вступлении в течение 10 или 15 лет, то Венгрия проведет по этому вопросу свой референдум, результаты которого будут иметь юридическую силу.

В последние месяцы западные СМИ пишут о серьезных разногласиях между Киевом и европейскими столицами по поводу настойчивости Украины, требующей принять ее в блок в ускоренном режиме. В Европе с этим не согласны.

Теги: Мадьяр, ЕС, Украина


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