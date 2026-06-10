Дебютный гол экс-игрока "Урала" помог сборной России разгромить команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче

Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче.

Встреча в Калининграде завершилась со счётом 3:0. Голы на счету Мингияна Бевеева, Александра Сильянова и Алексея Батракова.

Для защитника "Балтики" Бевеева это дебютный гол за национальную команду. Мингияну 30 лет, ещё в прошлом сезоне он выступал за екатеринбургский "Урал" в Первой лиге, однако трансфер в калининградскую команду и успешное выступление в этом сезоне помогли ему дорасти до уровня национальной сборной.

В этом матче за сборную России также дебютировал вратарь "Зенита" Денис Адамов, вышедший на 46‑й минуте на замену игрока "Локомотива" Антона Митрюшкина.

Игра накануне стала заключительной для национальной команды на летних сборах. Ранее сборная России разгромила команду Буркина‑Фасо (3:0) и уступила сборной Египта (0:1).