Мессенджер MAX начал исчезать из магазинов приложений AppGallery и App Store

Мессенджер MAX столкнулся с новыми трудностями в работе цифровых площадок.

9 июня пользователи устройств Huawei заметили, что приложение пропало из магазина AppGallery. Теперь при поиске сервиса система выдает на первой строчке Telegram. Сначала эксперты не могли понять, случился ли в магазине технический сбой или администрация намеренно удалила программу, но позже журналисты выяснили важную деталь, пишет МК.

Сейчас доступ к мессенджеру в AppGallery напрямую зависит от того, где находится человек и использует ли он VPN. Приложение видят только те пользователи, которые заходят в магазин из России с российским IP-адресом. Если человек включает европейский VPN или уезжает в Европу, сервис полностью исчезает из результатов поиска. Это говорит о том, что платформа ввела строгие территориальные ограничения для скачивания программы.

Ранее сообщалось, что пользователи Apple больше не могут пользоваться мессенджером MAX: после удаления из AppStore приложение перестало работать, а обновить его невозможно. При запуске появляется сообщение об устаревшей версии, из-за чего звонки и сообщения стали недоступны.