ЕС может убить украинскую металлургию

Новые квоты ЕС могут стать фатальными для украинской металлургии. Об этом заявил исполнительный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

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По его словам, введение ЕС системы квот с 1 июля может привести к "убийству украинской сталелитейной промышленности". Протекционистские меры Брюсселя нанесут сильный удар по бюджету Украины.

Как пишет The Guardian, ЕС прибег к этому из-за глобального переизбытка стали, спровоцированного Китаем. Брюссель вдвое сократил объемы беспошлинного импорта стали и удвоил тарифы до 50% на поставки, превышающие установленные лимиты. Это решение вызвало беспокойство среди торговых партнеров ЕС, стремящихся обеспечить достаточные квоты для своих металлургических предприятий. Британия уже предупредила об "экзистенциальной угрозе" для своей отрасли в случае недостаточного доступа к крупнейшему экспортному рынку ЕС.

Рыженков считает, что ЕС несправедлив к Украине, которая не представляет угрозы для сталелитейной промышленности ЕС. В Европе не хотят понимать интересы Киева. ЕС полностью уничтожит любые возможности украинских компаний по выходу на европейский рынок, сказал недавно глава офиса гендиректора "Метинвеста" Александр Водовоз.

Новые квоты будут введены в дополнение к уже существующим налогам на импорт в ЕС. При этом с 2016 года Украина перешла к режиму свободной торговли с ЕС.