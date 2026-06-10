Грузия ужесточает миграционные правила из-за новых ограничений в Европе

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили объявил о решении ужесточить миграционное законодательство страны. Власти ожидают, что после усиления контроля в Евросоюзе потоки мигрантов могут перенаправиться в Грузию. Депутат подчеркнул, что республика должна заранее подготовить законы к такому развитию событий. В рамках новых мер МВД Грузии планирует строже проверять иностранных студентов: теперь им придется постоянно подтверждать, что они действительно учатся. Также полиция начнет жестко пресекать попытки заключить фиктивный брак ради получения документов, пишет "Газета.ру".

Новые правила вводят суровое наказание для нарушителей: тех, кого власти выдворят из страны, лишат права возвращаться в Грузию в течение десяти лет.

Сообщалось, что за последние четыре года в Грузию переехали более 108 тысяч человек, из которых 72 тысячи - россияне, а остальные - преимущественно граждане Украины и Беларуси. К 2025 году эти три группы мигрантов составили 2,6% населения страны, увеличив общее число жителей до 3,9 млн человек и компенсировав естественную убыль населения.