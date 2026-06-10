В Ханты-Мансийском районе автомобиль врезался в лося: в ДТП погибла 21-летняя девушка

В Ханты-Мансийском районе произошло смертельное ДТП, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции региона.

9 июня 2026 года около 23.25 на 872-м километре автодороги "Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск" водитель 1995 года рождения за рулем автомобиля BMW 320, двигаясь со стороны Приобского месторождения в сторону Пыть-Яха, совершил наезд на лося.

В результате аварии пассажирка 21 года от полученных травм скончалась на месте. Водитель и еще один пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.