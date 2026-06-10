Пассажирские поезда будут въезжать в Крым только в светлое время суток

В Крыму с 10 июня начнет действовать новая схема движения пассажирских поездов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

По его словам, в летний сезон будут курсировать 96 пригородных поездов, а в дальнем следовании – 28 составов по 20 маршрутам. Из них 16 поездов по 10 маршрутам будут двигаться по территории Крыма в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00.

Остальные шесть пар, прибывающие ночью, станут останавливаться на станции Керчь-Южная. Затем пассажиры будут делать пересадку на автобусы до нужных населенных пунктов. Аналогичная схема будет применяться в обратную сторону. Глава Крыма добавил, что изменения не затронут пригородное сообщение.

Напомним, 4 июня в Крыму один человек погиб, еще трое получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на пригородный поезд. Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на различных участках. Пассажиры были эвакуированы из поездов.

8 июня в Крыму украинский дрон атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва-Симферополь. Помощник машиниста погиб, машинист был ранен. Движение железнодорожного транспорта в республике было приостановлено. Пассажиров автобусами развезли на автобусах в Симферополь и Севастополь.

До этого перевозчик объявил об отмене остановки поезда "Таврия" на станции Джанкой. Отправления поездов в Москву и Петербург перенесли из Симферополя в Керчь.