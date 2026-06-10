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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге грабители позвали студента на свидание от лица выдуманной девушки

В Екатеринбурге полиция ищет пострадавших от молодых грабителей. Они заманили жертву, ведя переписку от лица несуществующей девушки.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, потерпевшим оказался студент колледжа. Он рассказал силовикам, что в начале июня познакомился в интернете с некой девушкой по имени "Даша". Новая знакомая выразила желание встретиться и назначила местом свидания улицу Билимбаевскую. То, что романтическая встреча была запланирована на половину первого ночи, парня совершенно не смутило.

Прибыв на место, студент увидел вместо "Даши" двух агрессивно настроенных молодых людей. Они потребовали объяснений, почему он вел интимную переписку с несовершеннолетней. Под угрозой побоев незнакомцы отобрали у студента телефон и перевели с его банковского счета 20 тысяч рублей. Уходя, грабители пригрозили, что в случае обращения в полицию передадут всю переписку силовикам и студент станет фигурантом уголовного дела. Однако парень все же написал заявление.

Подозреваемые в грабеже в Екатеринбурге(2026)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Очень скоро нападавших задержали: ими оказались 19-летние жители Железнодорожного района Екатеринбурга. Один ранее уже привлекался за грабеж, а второй – за угон. Они во всем сознались и рассказали, что общались с жертвой от лица выдуманной девушки.

В МВД просят всех, кто мог пострадать от рук задержанных, обращаться в отдел полиции №10 (ул. Кишиневская, 35) или по телефонам: 356-42-10 (дежурная часть), +7 (904) 385-20-96 (уголовный розыск).

Расследуется уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный группой лиц". Парням грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас оба помещены под стражу.

Теги: студент, грабеж, девушка, полиция, Екатеринбург


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