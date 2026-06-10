Пермский край посетил министр просвещения России Сергей Кравцов

Пермский край посетил министр просвещения России Сергей Кравцов. О визите федерального министра в соцсетях рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Главной точкой рабочей программы стал Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. Показали обновленный физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас здесь заканчивают отделочные работы. Благодаря федеральной программе научно-технологического развития РФ сделали современный спортивный зал, новые раздевалки и душевые. Теперь студентам и спортклубам вуза будет комфортно заниматься", - сообщил Махонин.

На площадке университета состоялась встреча с советниками директоров по воспитанию, а также пермскими школьниками, их родителями, студентами и выпускниками педуниверситета. Темой обсуждения стало то, как выстроена воспитательная работа, какую роль играют наставники в школе и как поддерживать учителей, сообщества родителей.

Сергей Кравцов поздравил вуз с приближающимся 105-летием и лично вручил знаки "Почетный работник сферы образования РФ" преподавателям и благодарственные письма Министерства просвещения советникам директоров по воспитанию.

