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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Российская ПВО сбила 326 беспилотников над 20 регионами страны

Российские военные в ночь на 10 июня уничтожили 326 украинских беспилотников самолетного типа. Министерство обороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили все аппараты в период с восьми вечера до семи утра. Масштабная атака затронула сразу 20 российских регионов, а также акваторию Черного моря. Силы противовоздушной обороны работали в усиленном режиме на протяжении всей ночи, чтобы нейтрализовать угрозу в небе над центральными и приграничными районами страны.

Защитные системы сбили дроны над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Калужской областями. Также военные пресекли попытки пролета в Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской и Ульяновской областях. Кроме того, подразделения ПВО уничтожили беспилотники в Московском регионе, Крыму и Краснодарском крае. Часть целей российские силы ликвидировали над Черным морем, не позволив им достичь береговой линии. Армия отразила один из самых массовых налетов за последнее время.

В Самаре из-за ракетной опасности временно остановили весь наземный транспорт, при этом метро продолжало работать и служило бесплатным укрытием для горожан. Мэр Иван Носков сообщил, что воспитанников детских садов вместе с учителями оперативно перевели в безопасные помещения.

Теги: дрон, беспилотник, атака


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