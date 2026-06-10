Туск заявил, что его злят действия и слова украинских властей насчет бандеровцев

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал "неразумные заявления" украинских властей, которые, по его словам, вызывают злость. Так он прокомментировал чествования бандеровцев.

В конце мая Зеленский присвоил подразделению украинских сил спецопераций имя "героев" УПА (террористическая организация, запрещенная в РФ). Также киевский режим начал перезахоронение главарей ОУН (террористическая организация, запрещенная в РФ). В Польше поднялась волна возмущения.

Туск подчеркнул необходимость взаимности в отношениях с Украиной. Он объяснял Зеленскому, что у поляков есть свои национальные чувства, а отношения должны быть равноправными. Польша заинтересована в том, чтобы поддерживать украинский режим, но Киев должен учитывать интересы Польши. Он призвал найти решение для снятия напряженности, но Польша преступления УПА не забудет.

На днях Туск заявил, что ответственность за новый скандал полностью лежит на Киеве. Если же интересы Польши не будут учитываться, то отношения двух стран тогда будут определяться "жестким бизнесом".

Сейчас в Польше на повестке дня стоит вопрос лишения Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды. Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что в знак протеста больше не будет носить на груди флаг Украины, а нынешний президент Кароль Навроцкий возмутился позицией Зеленского. Он сказал, что Украина не готова к ЕС.