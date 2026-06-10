На Среднем Урале задержали женщину, находившуюся в розыске 22 года

На Среднем Урале задержали женщину, десятки лет скрывавшуюся от правосудия.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, в 2004 году Первоуральский городской суд приговорил гражданку к 4 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Однако на оглашение приговора она не явилась.

До 2018 года осужденная находилась в розыске МВД России. В дальнейшем материалы передали в ГУФСИН по Свердловской области. Спустя 22 года сотрудники отдела розыска ГУФСИН установили местонахождение женщины и задержали ее в городе Арамиль. Сейчас она находится в СИЗО.

"Эта история – еще одно подтверждение того, что правосудие не имеет срока давности, а неотвратимость наказания остается главным принципом работы сотрудников уголовно-исполнительной системы", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, этой зимой на Урале задержали мужчину, который находился в федеральном розыске более 20 лет.