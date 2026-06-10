В Самаре из-за ракетной опасности останавливали движение общественного транспорта

В Самаре утром приостановили движение наземного транспорта из-за ракетной опасности. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

"Метро работает, вход в метро для укрытия свободный", - написал мэр в "Максе".

Он добавил, что дети, которые на момент объявления опасности находились в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия.

Ранним утром режим ракетной опасности также был объявлен в Чувашии, Татарстане, Пермском крае, в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, в Югре и на Ямале.

Как сообщил губернатор Чувашии Олег Николаев, Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших.