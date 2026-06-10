Режим ракетной опасности снят в "тюменской матрешке" и Прикамье

В Тюменской области, Югре, на Ямале, а также в Пермском крае снят режим ракетной опасности, который вводился утром 10 июня, передает корреспондент Накануне.RU.

Режим ракетной опасности был объявлен в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Оренбургской областях, в Югре и на Ямале, в Прикамье и в Татарстане. Спустя два часа власти регионов "уральской матрешки" и Пермского края сообщили о снятии режима.

Известно, что Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры.