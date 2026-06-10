В Свердловской области снят режим ракетной опасности

В Свердловской области снят режим ракетной опасности, который вводился утром 10 июня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

Сирены разбудили уральцев около половины восьмого утра среды. Режим ракетной опасности был объявлен в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Оренбургской областях, в Югре и на Ямале, в Прикамье и в Татарстане.

Спустя два часа на Среднем Урале было объявлено о снятии такого режима.

"Отбой ракетной опасности в Свердловской области", - сообщил Паслер в своем канале.

Ранее губернатор заявлял, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.