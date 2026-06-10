Чувашия подверглась новой ракетной атаке

Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры, сообщил губернатор Чувашии Олег Николаев.



Ранним утром режим ракетной опасности также был объявлен восточнее: в Татарстане, Пермском крае, в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, в Югре и на Ямале.