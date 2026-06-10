Режим ракетной опасности объявлен в Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областях, ХМАО и ЯНАО

Сирены разбудили уральцев около половины восьмого утра. Режим ракетной опасности объявлен в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, в Югре и на Ямале, в Прикамье и Татарстане. Аэропорты Перми, Казани и Нижнекамска закрыты по решению Росавиации.

Свердловский губернатора Денис Паслер сообщил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность.

В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

В случае объявления ракетной опасности порядок действий следующий:

Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!

Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив её руками.

Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.

Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.

Находитесь в укрытии до звукового сигнала "Отбой опасности"

Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.