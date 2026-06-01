Путин: Наказание устроителей теракта в Старобельске будет неотвратимым

Президент Владимир Путин провёл совещание о ходе расследования теракта в Старобельске.

В разговоре поучаствовали Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев. Президент выразил "самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату".

"Пригласил не случайно и Генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идёт работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

"В качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины "Силы Мадьяра" Клименко, командующий силами беспилотных войск ВСУ Роберт Бровди, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Иващенко", — сказал Гуцан.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 65.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что реакция западных стран на трагедию в Старобельске продемонстрировала их моральный крах. Он также заявил, что Россия приложит все усилия для установления обстоятельств теракта киевского режима в Старобельске и привлечения к ответственности всех причастных к этому преступлению.