Гендиректор "Первого канала" стал потерпевшим по делу о работах Неизвестного

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст получил новый статус. Теперь он – потерпевший по уголовному делу.

Речь идёт о расследовании махинаций с работами художника и скульптора Эрнста Неизвестного. Подделки обнаружили на выставке, приуроченной ко 100-летию со дня рождения скульптора, которая проходила в Новой Третьяковке с 16 декабря 2025 по 12 мая 2026 гг.

"Выставку Неизвестно к его 100-летию лоббировал Константин Эрнст. Он — очень крупный собиратель графики и нонконформистов. Третьяковка приняла его работы как оригинальные", - сказал источник "Ъ".