Вслед за рыбой Россельхознадзор остановил поставки фруктов из Армении

Со 2 июня в Россию нельзя ввозить из Армении вишню, черешню, абрикосы, сливу, персики, нектарины и свежий виноград. Россельхознадзор неоднократно направлял армянской стороне информацию о нарушениях при поставках подкарантинной продукции, связанной с выявлением карантинных для государств-членов ЕАЭС объектов, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной для экспорта в Россию: езультаты инспекции, которую специалисты провели на рыбоперерабатывающих предприятиях и фермах по содержанию и разведению форели в Армении, оказались неудовлетворительными.

Ранее Россельхознадзор вслед за запретом на ввоз армянских цветов зафиксировал проблемы с качеством импортных овощей и фруктов. Глава ведомства Сергей Данкверт пояснил, что армянские власти гарантировали безопасность продукции, однако инспекторы продолжают находить в ней опасных вредителей. Кроме того, Россия с 30 мая ввела ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении.