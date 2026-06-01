Более 5,6 млрд рублей составил оборот по Пушкинским картам с начала года

С начала года россияне в возрасте от 14 до 25 лет купили более 12 млн билетов при помощи Пушкинской карты, потратив на это более 5,6 млрд рублей. С января по май выдачи карт в рамках проекта превысили 7 млн штук, таким образом, каждый второй молодой житель России является участником программы. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 сообщила Ольга Скоробогатова – первый заместитель президента-председателя правления ВТБ.

С 1 января к ВТБ из Почта банка перешли функции оператора Пушкинской карты. Чаще всего карты этой программы оформляют молодые люди в Чувашии, Татарстане, Оренбургской, Тамбовской и Омской областях. По данным Министерства культуры РФ на 12 мая, к программе «Пушкинская карта» присоединились около 12,5 тысячи учреждений культуры по всей России. На реализацию программы в период с 2025 по 2030 год предусмотрено порядка 140 миллиардов рублей.

По данным ВТБ, за январь-май 2026 года пользователи Пушкинской карты приобрели 12 млн билетов, а общие расходы участников программы на культурные мероприятия превысили 5,6 млрд рублей, из которых 2 млрд пришлось на кино. Наибольшую активность проявили молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет – они выпустили более 3 млн карт и уже совершили по ним покупки билетов