Глава Тюменской области подвёл итоги предварительного голосования в регионе

Глава Тюменской области Александр Моор подвёл итоги предварительного голосования "Единой России" в регионе. Свой выбор сделали почти 150 тыс. жителей.

Предварительного голосования проходило с 25 по 31 мая. Результаты показали, что жители доверяют такому выбору кандидатов. Интерес к голосованию проявили все без исключения муниципалитеты региона. Общая явка составила больше 12,59%.

171 человек от региона претендовал на возможность избираться в новые созывы Государственной и Тюменской областной Дум. Среди них – действующие и начинающие политики, в том числе и ветераны боевых действий. Жители выбрали тех, кто будет представлять общие интересы, написал Моор в своём telegram-канале.

Ранее губернатор поблагодарил жителей за интерес к голосованию.

"Благодарю жителей региона за активную гражданскую позицию. Участие в предварительном голосовании говорит о стремлении жителей региона сделать нашу жизнь лучше", - написал губернатор в своих каналах в Telegram и Max.

Предварительное голосование "Единой России" – возможность для жителей Тюменской области напрямую повлиять на то, кто войдет в итоговый список кандидатов в Единый день голосования в сентябре 2026 г. В регионе выдвинул свои кандидатуры 171 человек. Это волонтёры, предприниматели, действующие депутаты, начинающие политики. Также среди кандидатов – 21 участник спецоперации.